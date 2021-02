Myanmar: Singapore e Indonesia propongono la mediazione dell’Asean (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A guardare con preoccupazione al presunto sostegno cinese ai gruppi armati birmani non era solo Aung San Suu Kyi, ma anche la vicina India, che sta sfidando la crescente influenza di Pechino nell’Asia meridionale e che negli ultimi mesi ha visto crollare ai minimi storici le proprie relazioni con la Cina. Una fonte militare di Nuova Delhi citata dal quotidiano “Times of India” sostiene che “l’Esercito di Arakan è finanziato al 95 per cento dalla Cina” e che la strategia di Pechino è tesa a evitare che l’India incrementi la propria influenza in Myanmar. Non è un caso, fa notare la fonte, che il gruppo armato si sia sempre ben guardato dal danneggiare gli interessi cinesi e abbia invece colpito duramente quelli indiani: pochi mesi dopo la concessione di un contratto da 220 milioni di dollari all’indiana C&C Construction per la realizzazione del Progetto di trasporto multimodale Kaladan, nel gennaio del 2018 l’Esercito di Arakan entrò in azione e rapì cinque cittadini indiani e cinque birmani tra cui un membro del Parlamento, sabotando inoltre mezzi e materiali di costruzione. (segue) (Res)