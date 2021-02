Polonia: Consiglio diritti umani Onu, presidente Duda parlerà di Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla 46ma sessione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu di lunedì prossimo il presidente polacco parlerà di Russia e Bielorussia. Lo rende noto all'agenzia di stampa "Pap" il portavoce presidenziale, Krzysztof Szczerski. Il capo dello Stato, Andrzej Duda, parlerà nella prima giornata di dibattito, il quale si terrà in videoconferenza in ragione della pandemia di coronavirus in corso. Secondo quanto dichiara il suo portavoce, nel suo intervento Duda metterà l'accento sulle conseguenze sociali durature della pandemia, sottolineando la necessità di rafforzare la solidarietà tanto tra persone quanto tra Stati. Tuttavia, parlerà anche "delle violazioni dei diritti umani fondamentali da parte dei vicini della Polonia e dell'Unione europea, ovvero Russia e Bielorussia". Varsavia è entrata nel Consiglio per i diritti umani dopo esservi stata eletta dall'Assemblea generale Onu nell'ottobre del 2019. Il mandato va dal 2020 al 2022. (Vap)