Governo: Aprea, pieno sostegno FI a Draghi su istruzione e formazione

- "Nell'esprimerle soddisfazione per aver accolto l'appello del presidente Berlusconi di dare vita ad un governo di unità nazionale in un momento così grave della nostra storia repubblicana, le confermo fin d'ora il pieno sostegno di Forza Italia agli impegni programmatici in materia di istruzione". Lo ha detto Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Istruzione del movimento azzurro, intervenendo in Aula a Montecitorio in occasione della discussione generale sulla fiducia all'esecutivo guidato da Mario Draghi. "La pandemia ha accresciuto le sfide dell'istruzione - ha continuato la parlamentare -, dal divario digitale alla perdita di apprendimento, i cui effetti sono ancora tutti da quantificare. E la nostra scuola non sarà mai veramente europea se non sarà riconosciuto il diritto della libertà di scelta educativa delle famiglie per dare concreta attuazione al pluralismo scolastico con un unico sistema di finanziamento di istruzione per la scuola statale e paritaria che sia pari al costo standard di sostenibilità. Fare presto anche per andare a scuola di futuro, per una crescita innovativa e sostenibile di stampo europeo deve anche significare un investimento straordinario in scuole innovative del primo ciclo e campus di scuole secondarie superiore, con laboratori per il coding e lo studio per le discipline Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Serve, però, una nuova generazione di docenti sempre più tutor e sempre più coach, stabilizzati e qualificati per affrontare le nuove sfide a partire dal superamento del digital divide". (segue) (Rin)