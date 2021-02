Covid: Meloni (Pd), bene Unione Comuni del Trasimeno per nuovo punto vaccinazione a Tavernelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo soddisfazione per il lavoro di coordinamento messo in campo dall’Unione dei Comuni del Trasimeno che ha reso possibile l’ottenimento un secondo punto di vaccinazione Covid-19 presso il Centro polifunzionale l’Occhio di Tavernelle, che si aggiunge al centro Petri di Tuoro per la zona nord del territorio”. È quanto dichiara il consigliere regionale dell'Umbria Simona Meloni (Pd - vicepresidente dell’Assemblea Legislativa). “Grazie a questa azione corale - spiega Meloni - che ha visto coinvolti anche i vertici di Regione e Distretto sanitario, è stato possibile centrare un obiettivo importante, per superare le distanze e agevolare quanto più possibile la popolazione del comprensorio lacustre in questa fase così delicata dell’emergenza”. “Il Trasimeno - conclude Meloni - si conferma dunque un territorio all’altezza di gestire anche sfide difficili come quelle che la crisi ci sta ponendo di fronte. Per questo ritengo che meriti di proseguire questo lavoro anche sul fronte del potenziamento dei tracciamenti e della medicina territoriale, così come hanno già proposto le stesse Amministrazioni comunali alla Regione dando prova di competenza, responsabilità e leale collaborazione”. (Ren)