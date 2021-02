Croazia: stampa locale, in estate i primi fondi Ue per Piano di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe arrivare quest'estate la prima tranche dei fondi destinati alla Croazia nell'ambito del piano Next generation Eu. Lo riferisce oggi il quotidiano "Vecernji list", precisando che la somma prevista entro l'estate ammonta a 6,3 miliardi di kune (circa 819 milioni di euro). La Croazia, secondo quanto ricorda il giornale, è tra i 18 Stati membri che hanno già presentato alla Commissione europea la bozza del Piano nazionale di recupero e resilienza. Secondo il piano europeo Next generation Eu, la Croazia può contare su 6,3 miliardi di euro dal fondo (pari al 12 per cento del Pil croato nel 2019) e su ulteriori 3,37 miliardi di euro in prestiti agevolati. La prima parte del denaro, pari al 13 per cento degli aiuti, potrebbe arrivare ad agosto o settembre "se tutto va secondo i piani", conclude il "Vecernji list". (Seb)