Brasile: governo annuncia privatizzazione di altri 8 parchi naturalistici protetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente del Brasile, Ricardo Salles, e il ministro del Turismo, Gilson Machado Neto, hanno annunciato l'avvio del processo di concessione all'iniziativa privata di otto Unità federali di conservazione (Uc), principalmente parchi naturalistici in aree protette. I bandi saranno presentati la prossima settimana nell'ambito di una partnership tra il ministero del Turismo e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). Le Uc inserite nella lista, considerati in larga parte paradisi naturali, sono il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses (stato di Maranhao), il Parco nazionale di Jericoacoara (stato di Cearà), il Parco nazionale Chapada dos Guimaraes (stato di Mato Grosso), il Parco nazionale Serra dos Orgaos (stato di Rio de Janeiro), il Parco nazionale Serra da Bodoquena (stato di Mato Grosso do Sul), il Parco nazionale Brasilia Parco (Distretto federale), il Parco nazionale di Ubajara (stato di Cearà) e la Foresta nazionale di Brasilia (Distretto federale). (segue) (Brb)