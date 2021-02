Lodi: Filt Cgil, delegato e funzionario sindacali investiti da camion durante presidio a Steff di Tavazzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un delegato sindacale e un funzionario della Filt Cgil sono stati investiti da un camion ai cancelli della Steff di Tavazzano durante un presidio sindacale. Lo comunica il sindacato in una nota, che riferisce che il delegato è stato soccorso da un’autoambulanza e portato nell’ospedale più vicino, mentre l'investitore scappato è stato raggiunto dalle forze dell’ordine e tempestivamente fermato. "I lavoratori che da mesi, anche durante il lockdown, lavorano nell’impianto di Tavazzano chiedono di essere trattatati come gli altri lavoratori della logistica Steff con il miglioramento del riconoscimento economico della malattia, il ticket per il rimborso del pasto e un vestiario adeguato. Richieste che se soddisfatte riconoscerebbero la dignità dei lavoratori della logistica diventati indispensabili durante la pandemia e dimenticati nel corso dei mesi. Per quanto ci riguarda la mobilitazione continua", dichiara Luca Stanzione, segretario generale Filt Cgil Lombardia.(Com)