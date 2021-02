Trump torna in televisione ma resta vago sull'ipotesi di una futura candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente aggirato un quesito in merito al suo futuro politico, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Newsmax" ieri, 17 febbraio. L'ex presidente ha dichiarato che è "troppo presto per dire" se si ricandiderà per un secondo mandato alla Casa Bianca nel 2024, pur affermando di aver visto "parecchi buoni sondaggi". "Godiamo di un sostegno enorme. Non intendo ancora esprimermi, ma ho un sostegno tremendo, e vedo sondaggi incredibili. Sono l'unica persona che vede salire il proprio gradimento a seguito di un impeachment", ha dichiarato l'ex presidente. Trump è sparito dai riflettori dopo la fine del suo mandato presidenziale e il drammatico assalto al Congresso del 6 gennaio, attribuito dai Democratici alla retorica dell'ex presidente riguardo le presunte irregolarità alle ultime elezioni presidenziali.Questa settimana, dopo la sua assoluzione al culmine del secondo processo di impeachment a suo carico, Trump è però tornato a scuotere Washington sfiduciando pubblicamente il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, e annunciando l'intenzione di non sostenerlo alle prossime elezioni di medio termine. "I Repubblicani sono deboli", ha detto l'ex presidente durante l'intervista concessa ieri. "Non fanno che scagliarsi contro il loro stesso schieramento. Prendi per esempio Mitch (McConnell): se avesse dedicato lo stesso tempo ad attaccare (il leader dei Democratici al Senato Chuck) Schumer e (il presidente Usa Joe) Biden, ora i Repubblicani si troverebbero in una situazione molto migliore". Ieri Trump ha anche criticato il presidente Biden, per aver affermato durante un evento pubblico organizzato dall'emittente "Cnn" che la precedente amministrazione presidenziale non aveva predisposto un piano di distribuzione dei vaccini: "Delle due l'una: mente o non ci sta con la testa", ha detto Trump durante l'intervista. (Nys)