Covid: ministro Esteri cinese Wang, Cina non pone vincoli politici a cooperazione su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non pone vincoli politici alla cooperazione internazionale sui vaccini contro il coronavirus né prevede di trarne vantaggi economici. Lo ha affermato ieri, 17 febbraio, il ministro degli Esteri della Cina Wang Yi in una riunione virtuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) riguardo alla distribuzione dei vaccini. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Global Times", Wang ha sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe unirsi contro la pandemia e respingere tutte le forme di disinformazione e qualsiasi tentativo di politicizzazione. I membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu, in particolare, devono dare l'esempio in questo senso, ha affermato Wang. Il massimo diplomatico cinese ha aggiunto che la Cina ha reso i suoi vaccini beni pubblici a prezzi accessibili affinché possano essere utilizzati da persone di tutti i Paesi, e continuerà a rafforzare la collaborazione nei vaccini e in altri campi per promuovere la costruzione di una comunità sanitaria globale. (segue) (Cip)