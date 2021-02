Covid: ministro Esteri cinese Wang, Cina non pone vincoli politici a cooperazione su vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni di Wang sono arrivate in risposta ad alcuni media occidentali che accusano la Cina di impegnarsi nella "diplomazia dei vaccini" inviando forniture e aiuti ad altri Paesi per rafforzare la propria posizione globale. Wang ha spiegato che la Cina non persegue alcun obiettivo geopolitico o alcun guadagno economico, né pone alcuna condizione politica alla realizzazione della cooperazione internazionale sui vaccini anti-Covid. Ad oggi, Pechino ha fornito vaccini a 53 Paesi in via di sviluppo che ne hanno fatto richiesta e ha esportato o sta esportando vaccini in 22 Paesi. Ieri il Senegal ha ricevuto il suo primo lotto di vaccini Covid-19 acquistati dalla casa farmaceutica cinese Sinopharm, diventando il primo Paese dell'Africa occidentale a ricevere vaccini all'ingrosso. (segue) (Cip)