Covid: ministro Esteri cinese Wang, Cina non pone vincoli politici a cooperazione su vaccini (3)

- Wang ha suggerito che il meccanismo Covax, il programma dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'accesso globale al vaccino anti-Covid, dia la priorità ai Paesi in via di sviluppo e, in particolare, assicuri la fornitura a quelli sanzionati o in conflitto. La comunità internazionale dovrebbe resistere al "nazionalismo" dei vaccini, promuovere una loro distribuzione giusta ed equa tra i Paesi sviluppati e in via di sviluppo, ha detto. Il 3 febbraio, la Cina ha annunciato che fornirà dieci milioni di dosi di vaccino al programma Covax principalmente per i Paesi in via di sviluppo e le aziende cinesi di vaccini ne stanno producendo il maggior numero possibile per soddisfare le esigenze della Cina e di altri Paesi. (Cip)