Georgia: premier Gakharia rassegna le dimissioni

- Il primo ministro Giorgi Gakharia ha rassegnato le dimissioni. È stato lo stesso capo del governo ad annunciarlo dopo aver comunicato di non essere riuscito a raggiungere un accordo in seno al governo sulla gestione della vicenda che coinvolge il leader dell’opposizione, il presidente del Movimento nazionale Nika Melia, cui l’altro ieri è stata revocata l’immunità parlamentare. “In una situazione in cui vi è il rischio di un'escalation della situazione politica, la gestione della vicenda giudiziaria che coinvolge Melia è inaccettabile”, ha detto Gakharia, secondo cui “Melia è una persona che non ha mai rispettato la legge e che ha invitato i nostri cittadini ad assaltare il Parlamento il 20 giugno 2019. È stato uno degli organizzatori dell'invasione del Parlamento, ma nonostante tutto, la mia posizione assolutamente incrollabile è che l'applicazione di una misura detentiva nei confronti di una persona, anche se mette in pericolo la salute, la vita o l'opportunità di un'escalation politica nel nostro Paese, è inaccettabile”. Purtroppo, ha proseguito il premier georgiano, “non sono riuscito a raggiungere un consenso con il mio team su questo tema, quindi ho deciso di dimettermi. Voglio credere che questo passo aiuterà a ridurre la polarizzazione nello spazio politico del nostro Paese, perché sono convinto che la polarizzazione e il confronto sono il rischio più grande per il futuro e lo sviluppo economico del nostro Paese". (Rum)