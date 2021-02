Governo: Molinari (Lega), nessuna stoccata a Salvini da Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi non ha fatto nessuna stoccata a Salvini. Sono frasi che conosciamo benissimo. La Lega ha fatto spesso una critica all'Europa, perché stiamo cercando di migliorarla, non di buttarla giù". Lo ha detto il capogruppo Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Durante la nostra campagna elettorale del 2014 con il Basta Euro Tour, le regole fiscali e le regole della Bce non aiutavano l'economia italiana. Ora la Bce ha cambiato atteggiamento", ha aggiunto. E ancora: "È chiaro che il senso della flat tax è quello di mettere un'aliquota unica ed era stata pensata soprattutto per le fasce più deboli della popolazione" ma "siamo d'accordo con Draghi che le tasse per le classi intermedie sono troppo alte", conclude l'esponente leghista. (Rin)