Regno Unito: opera di Banksy a Nottingham rimossa e venduta a collezionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'opera murale dell'artista Banksy, la "ragazza con l'hula-hoop", è stata rimossa dalla sede dove era stata dipinta dall'artista, un muro di mattoni in una strada della città inglese di Nottingham, ed è stata venduta a un collezionista, John Brandler. L'opera rappresenta una ragazza che gioca con un hula-hoop ricavato da uno pneumatico da bicicletta, ed era apparsa nel mese di ottobre. Brandler ha dichiarato alla "Bbc" di aver pagato "una somma a sei cifre" per il pezzo d'arte, e voleva aiutare a conservarlo insieme a metterlo in mostra. Il collezionista ha dichiarato che una ditta scozzese specializzata si occuperà del restauro dell'opera, esposta da ottobre ad oggi agli agenti naturali. (Rel)