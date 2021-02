Roma 2021: Rebecchini (Acer), a Capitale serve un sindaco come Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche a Roma serve un Draghi”. Lo ha detto Nicolò Rebecchini, presidente dell’Acer, associazione romana dei costruttori, parlando al Foglio, in merito alle prossime elezioni amministrative. “Non possiamo rimanere inermi assistendo all’ennesimo sacrificio di Roma sul piano elettorale, per questo ci auguriamo che, sull’esempio del suo governo, anche qui si abbandonino le vecchie logiche di partito e si arrivi a una soluzione condivisa che porti a una pacificazione per il bene di tutti”, ha spiegato Rebecchini. “Qui” a Roma “non possiamo sperare nella saggezza del capo dello Stato, possiamo però augurarci che i partiti si prendano la loro responsabilità e che chi oggi governa faccia su di loro una moral suasion”. Il presidente dell’Acer si è rivolto proprio al presidente del consiglio Mario Draghi: “Senza Roma il Paese intero non riparte. Le chiedo pertanto di portare questo tema all’attenzione di tutte le istituzioni”. Per Nicolò Rebecchini alla Capitale serve “una larghissima convergenza politica e amministrativa, una squadra allargata e un grosso passo indietro delle forze politiche mettendo ad amministrare la città una persona davvero capace, un Drago appunto”, serve, però, anche, “una persona a cui la città e i partiti si affidino e che possa decidere senza mediazioni continue”. (Rer)