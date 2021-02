Usa-Corea del Sud: istituita linea di comunicazione diretta tra consiglieri economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno istituito una linea di comunicazione diretta tra i consiglieri economici delle rispettive amministrazioni presidenziali, per rafforzare la cooperazione in materia di economia, commercio ed altre questioni di rilievo globale, come il mutamento climatico. Lo ha annunciato la presidenza sudcoreana ieri, 17 febbraio. La linea di comunicazione diretta si affianca a quella che Washington e Stati Uniti avevano già istituito per la discussione delle questioni di sicurezza; l'iniziativa sarebbe stata concordata proprio ieri, in occasione del primo colloquio telefonico tra Kim Sang-jo, capo dello staff per le politiche del presidente sudcoreano Moon Jae-in, e la sua controparte statunitense Brian Deese, direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca. Il portavoce del presidente sudcoreano Moon, Kang Kin-seok, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che "la nuova linea di comunicazione diretta riflette la necessità di legami economici più stretti tra i due paesi". (Nys)