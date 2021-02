Sardegna: danni alluvione Bitti, prossimamente apertura termini per istanze di contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno aperti nei prossimi giorni i termini per il perfezionamento delle istanze di contributo per i danni subiti dai cittadini di Bitti nel corso dell'alluvione che ha colpito il paese lo scorso 28 di novembre. L'evento causò la perdita di tre vite umane, allagamenti, smottamenti, frane d gravi danni alle abitazioni. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo congiunto della Protezione civile nazionale e regionale per valutare le segnalazioni trasmesse per l'attuazione degli adempimenti che daranno il via ai ristori per i danni. "Tutte le strutture regionali hanno lavorato alacremente affinché i danni subiti dai cittadini di Bitti venissero quantificati e indennizzati in tempi brevissimi - ha annunciato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Siamo nettamente in anticipo rispetto ai tempi previsti dagli standard nazionali in casi analoghi. Questo è stato possibile grazie all'immediata dichiarazione dello stato di emergenza regionale e ad una proficua collaborazione tra Stato e Regione. L'azione tempestiva della Giunta ha anche consentito, entro il 2020, di impegnare 10 milioni di euro (dei 40 milioni totali stanziati) a favore dei bittesi. Non vogliamo dimenticare nessuno e anche questa fase di ristoro sarà monitorata con massima attenzione e scrupolo". (segue) (Rsc)