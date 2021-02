Sardegna: danni alluvione Bitti, prossimamente apertura termini per istanze di contributo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale aveva richiesto ed ottenuto dal Consiglio dei ministri anche la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e con la nomina del direttore generale della Protezione civile regionale, Antonio Belloi, nel ruolo di commissario delegato per fronteggiare l'emergenza era cominciato l'iter per la predisposizione del piano degli interventi urgenti, approvato dal Dipartimento nazionale lo scorso 11 febbraio. "Il lavoro della macchina regionale prosegue incessante, in parallelo alle attività strutturali per la mitigazione del dissesto idrogeologico – sottolinea l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis –. L'obiettivo è quello di restituire la normalità nel più breve tempo possibile ed essere riusciti a ridurre le tempistiche di queste procedure di ristoro è un importante segnale di attenzione e di vicinanza a questa comunità ferita, che ha subito lutti e danni ingenti". (Rsc)