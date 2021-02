Regno Unito: quasi 5 mila abitanti Hong Kong hanno fatto domanda per nuovo visto speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero quasi 5 mila gli abitanti di Hong Kong che hanno fatto domanda per ottenere il nuovo visto speciale messo a disposizione da parte del governo britannico in seguito all'introduzione della nuova controversa legge sulla sicurezza nell'ex protettorato britannico. Il nuovo visto si applica solamente ai possessori di passaporto britannico d'oltremare, e le domande hanno aperto a partire dal 31 gennaio. Si stima che 5,4 milioni di persone potrebbero potenzialmente fare domanda per questo nuovo visto, e dopo un periodo di 5 anni di residenza nel Regno Unito teoricamente fare domanda di cittadinanza britannica. Il governo britannico ha fatto sapere di attendersi che circa 300 mila persone faranno domanda nei primi 5 anni. Fonti interne al governo hanno fatto sapere che l'esecutivo si aspettava un "big bang" di domande quando il programma di visti ha aperto lo scorso mese, dato che in molti avevano preparato la documentazione perché fosse presentata immediatamente all'apertura. Tuttavia, i funzionari dell'immigrazione si sono detti sorpresi del numero di persone che ha già presentato domanda, stimando che se il flusso rimarrà costante il Regno Unito potrebbe ricevere fino a 150 mila domande di visto entro la fine dell'anno corrente. (Rel)