Hong Kong: Covid, governo approva il vaccino Sinovac per uso di emergenza

- Il governo di Hong Kong ha approvato oggi l'uso di un vaccino contro il coronavirus prodotto dall'azienda cinese Sinovac, descrivendo l'approvazione come una mossa necessaria e nell'interesse pubblico. Lo riferisce l'emittente locale "Rthk". Il primo lotto di un milione di dosi è partito da uno stabilimento di produzione a Pechino e dovrebbe arrivare nella città domani pomeriggio, 19 febbraio. I medici prevedono che il programma di vaccinazione possa essere lanciato la prossima settimana mentre il governo di Hong Kong ha assicurato che inizierà la vaccinazione il prima possibile dopo il necessario controllo di qualità. Il via libera è arrivato dopo la raccomandazione di un gruppo di esperti secondo cui, con un tasso di efficacia segnalato del 62,3 per cento, i benefici della protezione offerta dal vaccino Sinovac supererebbero i rischi. Si tratta del secondo vaccino ad essere autorizzato nella Regione amministrativa speciale dopo il vaccino mRNA prodotto da Fosun Pharma e sviluppato da BioNTech. La segretaria per l'Alimentazione e la salute Sophia Chan ha dichiarato che l'approvazione è "necessaria e in linea con gli interessi pubblici".(Cip)