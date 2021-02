Cina: Capodanno, vendite al dettaglio e ristorazione in aumento del 28,7 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite combinate della distribuzione al dettaglio e della ristorazione in Cina sono aumentate del 28,7 per cento su base annua, arrivando a 821 miliardi di yuan (circa 127,5 miliardi di dollari), durante la settimana del Festival di Primavera o Capodanno lunare cinese. Quest'anno, la festività è caduta il 12 febbraio. Lo hanno mostrato gli ultimi dati pubblicati dal ministero del Commercio cinese. Le vendite online hanno superato i 122 miliardi di yuan (18,9 miliardi di dollari) nello stesso periodo, con il segmento del catering online cresciuto del 135 per cento rispetto al Festival di Primavera dello scorso anno, poiché più cinesi hanno ordinato pasti pronti tramite piattaforme di commercio elettronico o di consegna di cibo online. Le vendite di prodotti relativi alle cene del Capodanno sono aumentate del 54,9 per cento su base annua. (Cip)