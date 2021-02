Regno Unito: fonti stampa, principe Filippo dopo ricovero sarebbe di "buon umore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II del Regno Unito, sarebbe “di buon umore” nonostante il ricovero avvenuto ieri all’ospedale Re Edoardo VII di Londra. Come riferito ieri da Buckingham Palace, il duca di Edimburgo è stato ricoverato "come misura precauzionale" dopo aver avuto un malore. Il principe Filippo, che compirà 100 anni a giugno, sarebbe riuscito a entrare in auto senza bisogno d’aiuto, secondo fonti citate dal “Telegraph”, che smentiscono che si sarebbe trattato di un ricovero d'urgenza. Una fonte del palazzo reale, inoltre, ha confermato che non si tratterebbe neanche di un ricovero ospedaliero legato a un potenziale contagio da Covid-19. “Ha avuto un breve malore ed è stato chiamato il medico”, ha detto la fonte, secondo cui comune da parte dei medici dell’ospedale londinese emerge “abbondante cautela” perché “ovviamente, non si può mai abbassare la guardia quando i pazienti hanno l'età del duca". Buckingham Palace ha confermato che il principe rimarrà ricoverato per alcuni giorni, per consentirne il recupero e l'osservazione da parte dei medici. La regina Elisabetta, invece, rimarrà al Castello di Windsor, dove la coppia si è auto isolata per la maggior parte degli ultimi 12 mesi in concomitanza con la pandemia di coronavirus. (Rel)