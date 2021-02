Libia-Italia: inviato speciale Ferrara incontra ambasciatore Tarhouni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale italiano in Libia, Pasquale Ferrara, nominato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato nella capitale, Roma, l'ambasciatore libico in Italia, Omar Tarhuni. L'ambasciata libica in Italia ha dichiarato in un comunicato ieri sera che l'incontro si è occupato di discutere della cooperazione congiunta tra i due paesi, a seguito dei lavori del Comitato libico-italiano, e le bozze di memorandum d'intesa ancora in corso, compresi gli accordi sullo scambio tra i due governi in campo doganale e di contrasto all’immigrazione illegale, in aggiunta all’accelerazione del completamento della firma dell’accordo sullo scambio sulle licenze di guida. Secondo il comunicato, Ferrara ha affermato che l'Italia è sempre al fianco del popolo libico e sostiene tutti i dialoghi e le intese tra i libici, nonché gli esiti del recente Foro di dialogo politico libico tenutosi a Ginevra sotto gli auspici della Missione delle Nazioni Unite in Libia. (Lit)