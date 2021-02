Libia: Noc e Eni forniscono apparecchiature mediche all’Istituto oncologico di Sabrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) libica e la compagnia italiana Eni hanno fornito apparecchiature mediche all'Istituto nazionale di oncologia di Sabrata, città costiera libica situata 75 chilometri a ovest di Tripoli. Gli specialisti dell'istituto hanno affermato che uno di questi dispositivi costituirà un "grande cambiamento all'interno della struttura sanitaria, e ridurrà la sofferenza dei pazienti, nonché i costi di esami e test condotti fuori dal paese a prezzi molto alti", secondo quanto dichiarato dalla Noc sulla sua pagina Facebook. La dichiarazione indica che i dispositivi "sono utilizzati per determinare con precisione il tipo di tumore, il che aiuta nella scelta del trattamento appropriato per il paziente". Tra le apparecchiature fornite spicca un nuovo Sistema di colorazione per immunoistochimica Ihc completamente automatizzato. I medici dell'istituto ritengono che il dispositivo di immunofluorescenza contribuirà a determinare con precisione il tipo di tumore, il che aiuta nella scelta del trattamento. (Lit)