Cambogia: governo adotta rigido protocollo per controllo del traffico Internet

- Il governo della Cambogia ha emesso un decreto che istituisce un protocollo Internet per il controllo e il monitoraggio del traffico online. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il decreto di undici pagine annunciato ieri, 17 febbraio, mira a facilitare e gestire le connessioni Internet per aiutare la riscossione delle entrate, proteggere la sicurezza nazionale e mantenere l'ordine sociale, la cultura e le tradizioni. L'iniziativa, che ricorda l'approccio cinese, ha suscitato nel Paese la preoccupazione che le libertà democratiche possano essere minacciate. L'operatore del protocollo sosterrà le autorità con "misure per prevenire e disconnettere tutte le connessioni di rete che influenzano la sicurezza, l'ordine sociale, la moralità, la cultura, le tradizioni e i costumi". Il "gateway" sarà regolato in modo simile alla Cina, importante alleato economico della Cambogia. L'iniziativa arriva mentre il governo del primo ministro Hun Sen deve affrontare critiche internazionali per un giro di vite che ha decimato l'opposizione politica, sfociando in un monopolio di potere per il suo partito e accuse penali e pene detentive per molti dei suoi rivali. (segue) (Fim)