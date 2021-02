Cambogia: governo adotta rigido protocollo per controllo del traffico Internet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto concede ai fornitori di servizi un anno per connettersi al gateway, ma non indica alcun termine per il suo lancio. Esso richiede ai fornitori di servizi di far compilare agli utenti i moduli online con le loro identità corrette e afferma che il mancato collegamento delle reti al gateway comporterebbe la sospensione delle licenze operative e il blocco dei conti bancari. Chak Sopheap, direttore esecutivo del Centro cambogiano per i diritti umani, ha affermato che la legge ha implicazioni per la libertà di parola, la privacy, la protezione dei dati e le informazioni pubbliche e il quadro giuridico della Cambogia offre poca protezione per le libertà digitali. "Negli ultimi anni si è assistito a un forte aumento del numero di cittadini minacciati, molestati e persino perseguiti per il loro uso di Internet e per aver esercitato il loro diritto alla libertà di parola", ha affermato Sopheap. (Fim)