Regno Unito: ambasciatore Trombetta presiede riunione su promozione economica e relazioni politiche

- La promozione economica e culturale e lo stato delle relazioni politiche e industriali sono i temi trattati nella riunione presieduta oggi dall'ambasciatore a Londra, Raffaele Trombetta, con i responsabili degli uffici del sistema Italia presenti nel Regno Unito. Come riferisce una nota dell'ambasciata italiana a Londra, con Banca d'Italia, Ice, Enit e Camera di Commercio, l'ambasciatore ha passato in rassegna le principali questioni emerse in questo primo periodo di adattamento ai nuovi adempimenti ai quali sono chiamate le imprese e i soggetti economici e finanziari italiani. Dalle nuove procedure doganali alle tipologie di visti di lavoro necessari, si registra una forte domanda di informazioni ed assistenza. "Continuiamo a dare priorità alle imprese riscontrando le richieste che ci vengono sottoposte ed evidenziando nella comunicazione esterna i contenuti dei portali internet e delle campagne informative realizzate da ambasciata e Ice negli ultimi mesi", è stata la raccomandazione dell'ambasciatore. Trombetta ha sottolineato anche l'attenzione prioritaria riservata ai connazionali residenti nel Regno attraverso la piena operatività assicurata, nonostante la pandemia, dai consolati a Londra ed Edimburgo e l'imminente riapertura del consolato a Manchester. (segue) (Rel)