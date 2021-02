Regno Unito: ambasciatore Trombetta presiede riunione su promozione economica e relazioni politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione sono state passate in rassegna anche le attività di collaborazione bilaterale in atto nei vari settori, con sostenibilità e transizione ecologica a fare da filo conduttore. "Le presidenze parallele di G7 (Regno Unito) e G20 (Italia) e il summit di fine anno sul clima 'COP26' fanno da cornice al rafforzamento in corso del dialogo politico, alla prosecuzione della positiva collaborazione di polizia e all'approfondimento delle relazioni nel comparto Difesa", ha detto l'ambasciatore ricordando l'importanza di un'azione coordinata dell'intero sistema Italia lungo tali assi. La riunione ha consentito inoltre di mettere a fuoco il ricco calendario di attività di promozione economica e culturale dei prossimi mesi, per la cui realizzazione l'Ambasciatore ha invitato a fare un uso sempre più efficace ed evoluto degli strumenti digitali, in linea con i piani e le indicazioni del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Attenzione sarà riservata in particolare alle opportunità offerte alle imprese italiane dal mercato britannico e agli eventi per commemorare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. (Rel)