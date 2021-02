Roma: Raggi, al Tufello ripulita discarica a cielo aperto, chi sporca città non la ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Tufello, nella periferia di Roma, precisamente in via Giovanni Conti, in un’area adiacente il mercato di Val Melaina, un luogo frequentatissimo da cittadini e residenti fino a ieri era una piccola discarica a cielo aperto". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Alcuni zozzoni hanno praticamente buttato per strada di tutto: materassi, divani, mobili, calcinacci, elettrodomestici e scatoloni. Dopo la denuncia da parte di alcuni cittadini si è intervenuti insieme all'Inps, proprietaria dell'area, per bonificare e pulire tutto. I responsabili sono stati identificati e multati in modo esemplare dagli agenti del Nucleo ambiente e decoro della nostra polizia locale. Questi zozzoni operavano in zona come svuota-cantine abusivi", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "Continueremo a portare avanti la nostra battaglia contro questi criminali ambientali. Chi sporca Roma, la nostra città, non la rispetta e non la ama". (Rer)