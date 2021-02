Giappone: Olimpiadi, ministra Hashimoto nominata presidente del Comitato organizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra di Stato per le Olimpiadi del Giappone, Seiko Hashimoto, ha assunto la carica di presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, dopo le dimissioni rassegnate dall'ex premier Yoshiro Mori. Lo riferisce la stampa giapponese, che aveva anticipato la formalizzazione della nomina nelle scorse ore. Hashimoto, che prima di assumere il nuovo incarico ha rassegnato le dimissioni da ministro, dovrà affrontare immediatamente una serie di ostacoli, a cominciare dalla definizione del numero degli spettatori che potranno assistere ai Giochi e dal rischio di cancellazione degli eventi legati alla maratona della torcia olimpica sul territorio nazionale. Hashimoto è una ex pattinatrice ed ha al suo attivo la partecipazione a sette Olimpiadi, e il suo nome era circolato subito dopo le dimissioni di Mori, come rispondente a tutti i requisiti per la nomina: un profilo internazionale, una conoscenza approfondita delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e una "comprensione profonda" delle tematiche inerenti la parità di genere: criterio, questo, fissato dopo le dimissioni di Mori, che ha fatto un passo indietro sull'onda delle polemiche per alcune dichiarazioni di carattere sessista. (segue) (Git)