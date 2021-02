Energia: Repsol perde 3,2 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Repsol ha chiuso il 2020 con perdite pari a 3,2 miliardi di euro a seguito del crollo del greggio (sceso in media del 35 per cento) causato dai molti mesi di inattività in tutto il mondo a causa della pandemia del coronavirus. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la forte caduta del prezzo delle materie prime ha ridotto di 978 milioni la valutazione delle scorte dell'azienda. Inoltre, a causa del contesto causato dalla pandemia e il conseguente calo della domanda, Repsol ha rivisto le sue ipotesi per i futuri prezzi del petrolio greggio e del gas, che ha portato a una riduzione di 2,9 miliardi di euro nel valore dei suoi beni di esplorazione e produzione. La società spagnola ha sottolineato che di aver ridotto il suo debito netto di 1,1 miliardi (il 28 per cento) a 3 miliardi di euro pur in un contesto di estrema difficoltà a causa della riduzione dell'attività economica e delle restrizioni alla mobilità che hanno causato un forte calo dei prezzi degli idrocarburi e il crollo della domanda.(Spm)