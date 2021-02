Imprese: Carrefour, utile netto in calo del 43 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Carrefour ha registrato un calo dell'utile netto del 43 per cento, a 641 milioni di euro, contro l'1,1 miliardi dell'anno precedente. Lo ha annunciato il gruppo in un comunicato. "Dopo tre anni di trasformazione, il nostro modello di crescita assicura in modo perenne il dinamismo delle nostre vendite e la proficuità del gruppo", afferma il presidente di Carrefour Alexandre Bompard. Il gruppo ha annunciato vendite in progressione del 7,8 per cento, a 78,6 miliardi di euro. (Frp)