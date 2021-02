Governo: Barzotti (M5s), abbiamo scelto di difendere risultati ottenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun passo indietro deve essere fatto, questo è quello che chiede il Movimento cinque stelle, cioè la forza che ha il maggior numero di rappresentanti in questo Parlamento. Abbiamo scelto di difendere i risultati ottenuti dal M5s e proseguire per migliorare il Paese e la vita quotidiana dei nostri cittadini". Lo ha detto la deputata pentastellata, Valentina Barzotti, nel corso del suo intervento nell’Aula della Camera in occasione della discussione generale sulla fiducia al governo guidato da Mario Draghi. (Rin)