Energia: Spagna, Acciona discuterà oggi possibile quotazione in Borsa dipartimento rinnovabili

- La società spagnola di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture ed energia, Acciona, ha informato la Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) che il Consiglio di amministrazione di oggi discuterà la possibile quotazione in Borsa del suo dipartimento di energie rinnovabili. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda ha comunicato che al termine della riunione che dovrà approvare i conti annuali "saranno fornite, eventualmente, ulteriori informazioni su questa materia". Il boom delle rinnovabili e i forti piani di investimento previsti dai vari governi per aiutare la ripresa dopo la crisi del Covid-19 ha dato una forte spinta alla filiale verde di Acciona. Il business delle rinnovabili ha contribuito con 1,2 miliardi di euro al fatturato di Acciona alla fine del terzo trimestre del 2020, quasi il 28 per cento del totale. (Spm)