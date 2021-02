Energia: Russia, profitto netto Gazprom Neft nel 2020 diminuito di oltre tre volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2020 l'utile netto della società russa Gazprom Neft ammontava a 117,7 miliardi di rubli (1,32 miliardi di euro), un dato che è 3,4 volte inferiore rispetto al 2019 (400,2 miliardi di rubli, pari a 4,5 miliardi di euro). "La performance finanziaria della società nel 2020 è stata influenzata dal calo dei prezzi e della domanda di petrolio e prodotti petroliferi nei mercati globali e nazionali, nonché dalle misure restrittive disposte a causa della pandemia di Covid-19", ha riferito la società in una nota. Le entrate di Gazprom Neft ammontano a quasi 2 mila miliardi di rubli (22,4 miliardi di euro, -19,5 per cento), mentre l’Ebitda rettificato a 485 miliardi di rubli (5,45 miliardi di euro, -41,6 per cento).(Rum)