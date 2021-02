Giappone: Olimpiadi, ministra Hashimoto pronta ad assumere guida Comitato organizzatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Giappone, Yoshiro Mori, ha formalmente annunciato le proprie dimissioni da presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Tokyo il 12 febbraio, a seguito delle dichiarazioni sessiste pronunciate la scorsa settimana. "Rassegno oggi le dimissioni da presidente di Tokyo 2020", ha dichiarato l'ex premier 83enne questo pomeriggio. "La cosa più importante, ora, è assicurare che i Giochi si svolgano nel mese di luglio. Non posso essere da ostacolo a questo obiettivo", ha dichiarato l'ex premier. Le dimissioni di Mori hanno però già dato adito a ulteriori polemiche: l'ex premier ha infatti selezionato come suo successore l'84enne Saburo Kawabushi, ex presidente della Japan Football Association, secondo criteri non del tutto trasparenti. Di fronte ai primi sentori della polemica, Kawabushi ha fatto un passo indietro oggi, annunciando che non intende accettare l'incarico di presidente del Comitato organizzatore dei Giochi. L'organizzazione delle Olimpiadi estive di Tokyo si trova dunque a scontare un vuoto di leadership, che secondo indiscrezioni di stampa potrebbe essere colmato dalla ministra di Stato per le Olimpiadi, Hashimoto Seiko, ex pattinatrice che ha al suo attivo quattro partecipazioni olimpiche tra il 1984 e il 1994. (segue) (Git)