Covid: Pfizer ammette minore efficacia vaccino contro variante sudafricana

- Uno studio di laboratorio suggerisce che la variante sudafricana del nuovo coronavirus può ridurre di due terzi l'efficacia della protezione anticorpale offerta dal vaccino contro la Covid-19 di Pfizer e BioNTech. Lo hanno reso noto le due aziende ieri, 17 febbraio. Dallo studio emergerebbe che il vaccino è ancora in grado di fornire un certo livello di protezione contro la variante del virus, e dagli studi clinici condotti su volontari non è ancora emersa con chiarezza una riduzione della protezione indotta dal vaccino. Dal momento che, per stessa ammissione di Pfizer, non esiste ancora un livello di riferimento per determinare il livello di anticorpi necessari a garantire l'immunità, non è ancora possibile stabilire se la riduzione di due terzi della protezione anticorpale comporti o meno la mancata efficacia del vaccino. (Nys)