Myanmar: la giunta tende una mano alle minoranze etniche, ma chiude ai rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare che ha assunto il controllo del Myanmar dopo il golpe del primo febbraio scorso sta tentando di stabilire una linea di dialogo con le minoranze etniche del Paese, per bilanciare le manifestazioni di protesta in corso da giorni nelle principali città birmane. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", ricordando che per decenni proprio le forze armate hanno ostacolato il processo di conciliazione etnica nel Paese, e che queste ultime sono tutt'ora impegnate in un sanguinoso conflitto contro le milizie etniche negli Stati birmani di Rakhine e Kachin. Il Consiglio per l'amministrazione di Stato (Sac), principale organo decisionale del Paese dal golpe del primo febbraio, ha sancito negli ultimi giorni il perdono per oltre 2.300 detenuti, perlopiù rappresentanti politici di minoranze etniche come Aye Maung, ex deputato dello Stato di Rakhine arrestato per tradimento. Il comandante in capo delle Forze armate birmane, generale Min Aung Hlaing, ha dichiarato lo scorso 8 febbraio che la riconciliazione con le minoranze etniche del Paese è una "priorità" della giunta: "Dobbiamo assolvere alla responsabilità di conseguire una pace permanente in ogni modo possibile", ha dichiarato il generale. Le Forze armate birmane non sembrano però intenzionate ad includere la minoranza musulmana rohingya nel perimetro di tale processo di riconciliazione: nessun esponente della minoranza rohingya è infatti incluso nel Sac, che conta 16 membri, sei dei quali rappresentanti di minoranze che hanno già intrapreso il dialogo col governo birmano. Il Sac è il leader del Partito nazionale Arakan (Anp), Thar Htun Hla, formazione etnico-nazionalista di Rakhine nota per le sue posizioni anti-islamiche e anti-rohingya. (segue) (Inn)