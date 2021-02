Germania: Ifo, 31 per cento aziende ha fatto ricorso a cassa integrazione a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio scorso, a causa della crisi del coronavirus, il 31 per cento delle aziende tedesche ha presentato all'Agenzia federale del lavoro (Ba) la domanda di cassa integrazione per i propri dipendenti. Il dato segna un aumento dal 28 per cento delle richieste inviate a dicembre 2020. È quanto rende noto l'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo). Come riferisce il quotidiano “Augsburger Allgemeine”, vi sono notevoli differenze tra i settori. Il tasso più alto di richieste di cassa integrazione, pari al 90 per cento, si registra tra le agenzie di viaggi e gli operatori turistici. Segue la gastronomia con l'86 per cento. Per commercio al dettaglio e industria automobilistica, il dato è del 50 per cento. Avvocati, commercialisti e revisori contabili non hanno usufruito della cassa integrazione. (Geb)