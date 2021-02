Usa: Trump vago su ipotesi futura candidatura presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente aggirato un quesito in merito al suo futuro politico, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Newsmax" ieri, 17 febbraio. L'ex presidente ha dichiarato che è "troppo presto per dire" se si ricandiderà per un secondo mandato alla Casa Bianca nel 2024, pur affermando di aver visto "parecchi buoni sondaggi". "Godiamo di un sostegno enorme. Non intendo ancora esprimermi, ma ho un sostegno tremendo, e vedo sondaggi incredibili. Sono l'unica persona che vede salire il proprio gradimento a seguito di un impeachment", ha dichiarato l'ex presidente. Trump è sparito dai riflettori dopo la fine del suo mandato presidenziale e il drammatico assalto al Congresso del 6 gennaio, attribuito dai Democratici alla retorica dell'ex presidente riguardo le presunte irregolarità alle ultime elezioni presidenziali. (segue) (Nys)