Usa: Trump vago su ipotesi futura candidatura presidenziale (2)

- Questa settimana, dopo la sua assoluzione al culmine del secondo processo di impeachment a suo carico, Trump è però tornato a scuotere Washington sfiduciando pubblicamente il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, e annunciando l'intenzione di non sostenerlo alle prossime elezioni di medio termine. "I Repubblicani sono deboli", ha detto l'ex presidente durante l'intervista concessa ieri. "Non fanno che scagliarsi contro il loro stesso schieramento. Prendi per esempio Mitch (McConnell): se avesse dedicato lo stesso tempo ad attaccare (il leader dei Democratici al Senato Chuck) Schumer e (il presidente Usa Joe) Biden, ora i Repubblicani si troverebbero in una situazione molto migliore". Ieri Trump ha anche criticato il presidente Biden, per aver affermato durante un evento pubblico organizzato dall'emittente "Cnn" che la precedente amministrazione presidenziale non aveva predisposto un piano di distribuzione dei vaccini: "Delle due l'una: mente o non ci sta con la testa", ha detto Trump durante l'intervista. (Nys)