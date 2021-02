Corea del Sud: coronavirus, contagi di nuovo in crescita in vista del Nuovo anno lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 621 nuovi casi di coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore: il bilancio è invariato rispetto a quello del giorno precedente, e in sensibile aumento rispetto alle ultime settimane. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è di 85.567 soggetti contagiati e 1.544 decessi. La Corea del Sud darà il via alla campagna di vaccinazione nazionale il prossimo 26 febbraio, ultimo tra i Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a procedere in tal senso. Il governo è impegnato a monitorare i focolai virali sul territorio nazionale in vista delle festività del Nuovo anno lunare. Lunedì, 15 febbraio, il governo sudcoreano ha allentato le misure di distanziamento sociale per i soli imprenditori e dirigenti aziendali, ma negli ultimi giorni sono emersi nuovi focolai concentrati in stabilimenti industriali e ospedali. (segue) (Git)