Corea del Sud: coronavirus, contagi di nuovo in crescita in vista del Nuovo anno lunare (7)

- Il governo della Corea del Sud ha avviato la predisposizione di 250 centri per le vaccinazioni sul territorio nazionale, cui spetterà il compito di condurre la campagna di immunizzazione di massa contro la Covid-19 il cui avvio è programmato per il prossimo mese di febbraio. Il ministero dell'Interno sudcoreano ha annunciato oggi, 22 gennaio, che i preparativi in vista della campagna nazionale di vaccinazioni proseguono secondo programma, e che la prima fornitura di vaccini potrebbe arrivare nel paese in anticipo rispetto ai tempi previsti, prima delle festività per il Nuovo anno lunare. I piani del governo prevedono il collocamento di un centro per le vaccinazioni in ciascuna città o contea, e un ulteriore centro in ciascuna città o contea con una popolazione superiore a mezzo milione di abitanti. I centri verranno collocati in strutture ventilate, e in grado di garantire il mantenimento del distanziamento sociale minimo tra le persone in attesa della somministrazione del vaccino. I centri per le vaccinazioni dovranno anche essere dotati di gruppi elettrogeni di emergenza, per garantire il funzionamento dei sistemi di condizionamento, di refrigerazione e illuminazione. Il governo sudcoreano sta dedicando particolare attenzione alla logistica del freddo, necessaria alla corretta distribuzione e conservazione dei vaccini prodotti da Pfizer. Il ministero dell'Interno ha riferito che al momento le autorità hanno individuato 150 centri potenzialmente idonei, e sono già impegnate ad effettuare le verifiche del caso. Il governo individuerà anche 10mila centri medici del Paese che prenderanno parte a loro volta alla campagna di vaccinazioni. La prima lista dei centri idonei verrà pubblicata dal governo la prossima settimana. (Git)