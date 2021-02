Taiwan: Covid, BioNTech negozia la fornitura di vaccini a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica tedesca BioNTech sta negoziando la fornitura del proprio vaccino anti-Covid a Taiwan. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times", che cita una nota inviata via e-mail dalla società nella serata di ieri, 17 febbraio. L'annuncio giunge dopo che a dicembre l'Isola ha contestato il ritiro improvviso di BioNTech da un accordo per la fornitura di cinque milioni di dosi, forse a causa di pressioni da parte della Cina. "BioNTech si impegna a contribuire a porre fine alla pandemia per le persone in tutto il mondo e intendiamo fornire a Taiwan il nostro vaccino come parte di questo impegno globale. Le discussioni sono in corso e BioNTech fornirà un aggiornamento", spiega la nota. (segue) (Cip)