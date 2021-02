Hong Kong: quasi 5mila cittadini hanno presentato domanda per la residenza nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi cinquemila cittadini di Hong Kong hanno presentato domanda per visti di soggiorno, lavoro e studio nel Regno Unito da quando Londra ha semplificato i criteri di emissione per i cittadini della ex colonia, alla fine di gennaio. Lo riferisce il quotidiano "The Times". La nuova politica consente ai residenti di Hong Kong in possesso di un passaporto nazionale britannico d'oltremare (Bno) di vivere nel Regno Unito per cinque anni, e poter poi presentare domanda di cittadinanza. Londra ha introdotto tali modifiche dopo l'imposizione da parte di Pechino di una controversa legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong lo scorso anno. I governi di Pechino e Hong Kong hanno dichiarato che non riconosceranno più il passaporto Bno come documento di viaggio valido a partire dal 31 gennaio. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, circa la metà delle cinquemila richieste ricevute provenivano da hongkonghesi che si trovavano già nel Regno Unito. A queste persone era già stato offerto un insediamento temporaneo nel Regno Unito da quando la legge sulla sicurezza è stata introdotta a luglio dello scorso anno. Le persone che soggiorneranno continuativamente nel Regno Unito per cinque anni potranno richiedere una estensione di un anno del visto, e poi domanda per la cittadinanza. I candidati dovranno pagare le tasse e il costo della copertura sanitaria. Dovranno anche dimostrare di poter mantenere sé stessi e le loro famiglie. Il governo britannico ha previsto che il nuovo visto potrebbe attrarre nel Paese più di 300 mila persone e famigliari a loro carico. (segue) (Res)