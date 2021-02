Hong Kong: quasi 5mila cittadini hanno presentato domanda per la residenza nel Regno Unito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri cinese ha spiegato la decisione sostenendo che la parte britannica ha ignorato il fatto che Hong Kong è tornata in Cina da 24 anni e palesemente violato le sue promesse, insistendo nel formulare il cosiddetto status di residente a Hong Kong con passaporto Bno. "La politica per la residenza e la naturalizzazione nel Regno Unito è stata ripetutamente ampliata. Il tentativo del Regno Unito di trasformare un gran numero di persone di Hong Kong in cittadini britannici di seconda classe ha completamente cambiato la natura del Bno rispetto all'originale intesa sino-britannica. Il cosiddetto Bno nel Regno Unito non è più il Bno originale. Questa è una grave violazione della sovranità della Cina, una grave interferenza negli affari di Hong Kong e negli affari interni cinesi, oltre che una grave violazione del diritto internazionale e delle norme fondamentali delle relazioni internazionali. La Cina è fortemente indignata e si oppone fermamente", ha dichiarato il portavoce del ministero Zhao Lijian. (Res)