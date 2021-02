Italia-Kosovo: Mattarella, rapporti solidi intensificatisi nell'ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidità delle relazioni che intercorrono tra Italia e Kosovo trova attestazione nell'elevata intensità del dialogo politico e della cooperazione bilaterale, che ha registrato nell'ultimo anno una significativa crescita anche nel contesto delle comuni sfide poste dalla pandemia. Lo afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella in una lettera inviata alla presidente kosovara ad interim Vjosa Osmani in occasione del 13mo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del Kosovo il 17 febbraio. "L'Italia è al fianco del Kosovo nel percorso di riforme e di consolidamento istituzionale. Consideriamo l'integrazione di Pristina nelle istituzioni europee un passaggio di primaria importanza per completare la costruzione della comune casa europea. E con pari convinzione continuiamo a sostenere il dialogo tra Pristina e Belgrado facilitato dall'Unione europea", dichiara Mattarella nella lettera diffusa dal profilo Twitter dell'ambasciata italiana in Kosovo. Rinnovando gli auguri "all'amico popolo kosovaro", il presidente Mattarella sottolinea poi l'importanza dell'impegno italiano per la stabilità dei Balcani attraverso la missione Nato Kfor. (Res)