Trasporto aereo: Balcani, aeroporti segnano calo nei passeggeri fino a un terzo dopo pandemia

- Gli aeroporti nei Paesi dei Balcani occidentali hanno registrato un calo complessivo nel numero dei passeggeri che sono diventati circa un terzo rispetto al periodo precedente alla pandemia di Covid-19. E' quanto rivela l'ultima ricerca pubblicata dal sito specializzato "Ex-Yu aviation", precisando che nel 2020 i 21 aeroporti della regione hanno visto un flusso di 7,5 milioni di passeggeri, a fronte dei 21,9 milioni registrati nel 2019. Il mercato sloveno è stato il più colpito, con un calo medio dell'83,3 per cento. La Croazia è il quarto paese più colpito in Europa per quanto riguarda il traffico aereo, mentre il Kosovo è stato il più resiliente d'Europa con il tasso di declino più basso rispetto al 2019. Secondo i dati a disposizione, l'aeroporto di Pristina è stato in gran parte "salvato" dagli immigrati all'estero che dovevano fare ritorno a casa. "Il nostro traffico dipende principalmente dalla diaspora che vive e lavora all'estero, il che significa che la maggior parte di loro ha la cittadinanza o un permesso di soggiorno nei Paesi in cui vive", ha detto Gokmen Aritay, direttore operativo dell'aeroporto di Pristina. L'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado ha perso il maggior numero di passeggeri con un calo di 4,2 milioni unità, corrispondente ad una diminuzione del 69,1 per cento. L'aeroporto di Belgrado è seguito da quello di Dubrovnik e Spalato con più di due milioni di passeggeri in meno. (Seb)