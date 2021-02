Serbia-Italia: presidente Vucic rivolge congratulazioni a Draghi per nuovo incarico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amicizia fra i due Paesi è stata ribadita anche dal presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'omologo Vucic nei giorni scorsi, in occasione della Festa nazionale della Serbia celebrata il 15 febbraio. "La ricorrenza della Festa nazionale mi offre la gradita opportunità di farle pervenire le più sentite felicitazioni della Repubblica italiana. Il sincero e duraturo vincolo d'amicizia che lega i nostri Paesi ha trovato ulteriore conferma nell'aiuto fornito dalla Serbia all'Italia nella fase più difficile dell'emergenza pandemica. La complessa congiuntura determinata dalla diffusione del Covid-19 impone rinnovati sforzi per rinsaldare la cooperazione internazionale e affrontare le sfide sanitarie, sociali ed economiche che ci attendono. Desidero altresì confermarle che l'Italia continuerà a sostenere con determinazione le legittime aspirazioni serbe a far parte dell'Unione europea. Un rinnovato impulso alle riforme conferirebbe straordinaria forza e credibilità all'avvicinamento del Suo Paese all'Europa, favorendo un deciso avanzamento dei negoziati di adesione. L'Italia auspica altresì che si possano realizzare progressi nel dialogo con Pristina facilitato dall'Unione europea. Confidando in un continuo sviluppo dell'intenso dialogo politico e dei forti legami economici che caratterizzano le relazioni bilaterali, rinnovo a Lei e all'amico popolo serbo gli auguri di ogni benessere e prosperità", ha dichiarato il capo dello Stato italiano. (Seb)