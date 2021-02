Kosovo: Biden scrive a Osmani, Paese occupa un "posto speciale per la mia famiglia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti si è inoltre congratulato per i risultati delle elezioni parlamentari in Kosovo sottolineando che i legami tra il popolo del Kosovo e gli Stati Uniti rimangono forti. "Non vediamo l'ora di lavorare con il prossimo governo del Kosovo per far avanzare il Kosovo sulla sua strada europea. C'è molto lavoro da fare, compreso il raggiungimento di un accordo globale di normalizzazione con la Serbia incentrato sul riconoscimento reciproco che rafforza lo stato di diritto, confrontandosi la pandemia globale di Covid-19 e la promozione della crescita economica che consente un futuro prospero a tutti i cittadini del Kosovo", ha affermato Biden. Le autorità del Kosovo hanno ricevuto messaggi di congratulazioni da diversi leader mondiali in occasione del tredicesimo anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, tra cui la regina Elisabetta, il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e i capi di Stato di Germania e Francia, rispettivamente Frank-Walter Steinmeier ed Emmanuel Macron. (Alt)